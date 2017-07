Radio 09-07: De Familie Knots en ander werk van Minkema

on

Jan-Simon Minkema is acteur, zanger en tekstschrijver. Iedereen kent hem als Opa Knots, Onkel X en meester Arend Vogel uit de populaire televisieserie Familie Knots.

Maar Minkema speelde ook bij Purper, schreef kinderboeken en teksten voor de Bobo en scripts voor de televisieshit ‘Vrienden voor het leven’ en regisseerde de cabaretgroep ‘Middelbare Meiden’.

Rop Janze zocht hem op en sprak met Jan-Simon natuurlijk over de Familie Knots, maar ook over zijn soloplaten met expliciete teksten over homoseksualiteit, die hij maakte met Eric van Tijn en Jochem Fluitsma.

Ook vertelt hij over de ontmoetingen met de diva’s Liesbeth List, Jasperina de Jong en Conny Vandenbos, waar hij songteksten voor schreef.

De uitzending van zondag 9 juli is hier te beluisteren op zondagavond tussen 18:30 en 19:00 uur en hier op een later tijdstip.

Dit delen: E-mail

Print

Tweet





Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Info uit de radio-uitzending, Overijssel