Bende gevangenis in voor beroven en afpersen van homo’s

De vier bendeleden die homo’s uit Leeuwarden en omgeving afpersten en beroven, gaan de cel in. Via dating-apps legden ze in de periode november 2016 tot en met januari 2017 contact met hun slachtoffers. In totaal kwamen er zeven aangiftes binnen.

De hoofdverdachte en zijn vriendin werden in januari aangehouden.

De hoofdverdachte, een 28-jarige man uit Franeker, moet drie jaar naar de gevangenis, plus een jaar voorwaardelijk. Er was zes jaar tegen hem geëist.

Zijn 26-jarige vriendin uit Leeuwarden kreeg twaalf maanden cel, plus zes maanden voorwaardelijk. Tegen haar was drie jaar geëist.

Een man van 45 uit Leeuwarden moet ook twaalf maanden de cel in, conform de eis. Hij was er één keer bij, toen ze een slachtoffer in Stiens beroofden.

Een 38-jarige man is drie jaar gevangenisstraf opgelegd. Hij hoorde eerder vijf jaar tegen zich eisen. De straf viel lager uit, omdat de man een verstandelijke beperking heeft en vanwege een persoonlijkheidsstoornis verminderd toerekeningsvatbaar is. Hij was degene die het meeste geweld gebruikte.

(Bron: Leeuwarder Courant)

