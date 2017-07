Organisaties willen boycot Starbucks om homostandpunt

on

Twee grote moslimorganisaties in Indonesië en Maleisië hebben opgeroepen tot een boycot van Starbucks. Ze hebben bezwaren tegen het homo-standpunt van de koffieketen.

Starbucks heeft zich meerdere malen uitgesproken voor gelijke rechten voor homo’s en hetero’s. Zo wapperde er in het kader van Pride Month, de maand waarin in vooral de Verenigde Staten gelijke rechten worden gevierd, een regenboogvlag op een van de kantoren van Starbucks.

Vergunning

Vorige week deed de leider van de op een na grootste moslimorganisatie van Indonesië, Muhammadiyah, al een oproep tot een boycot. Anwar Abbas wil dat de vergunning van Starbucks wordt ingetrokken, omdat het standpunt van de koffieketen niet in lijn is met de ideologie van Indonesië. Een Maleisische groep heeft zich nu bij die oproep aangesloten.

Homoseksualiteit is in het grootste deel van Indonesië legaal, alleen in Atjeh, waar de sharia geldt, is het strafbaar. Maar in de praktijk worden homo’s geweerd uit het openbare leven. Sinds vorig jaar zijn er allerlei anti-LGBT-demonstraties. Publieke figuren hebben zich fel tegen de LGBT-gemeenschap uitgesproken.

Aandelen

Starbucks heeft bijna 150 vestigingen in Indonesië en bijna 200 in Maleisië. In Indonesië wordt Starbucks gerund door PT Sari Coffee. Een woordvoerder van dat bedrijf heeft in een verklaring gezegd dat ze zich aan geen enkele ideologie verbinden.

De aandelenkoers van het moederbedrijf werd negatief beïnvloed door de oproep tot een boycot.

(Bron: NOS, foto: Starbucks)

