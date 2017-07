Lesbienne Rotterdam werd mishandeld voor internetfilm

on

De mishandeling van een lesbische vrouw in Rotterdam, die hand in hand liep met een vriendin, was geen anti-homogeweld. Volgens de politie hadden de vier jonge verdachten het op willekeurige slachtoffers voorzien.

Ze filmden de mishandeling om het vervolgens op Instagram te publiceren.

De verdachten uit Rotterdam en Nieuwerkerk zijn tussen de 13 en 15 jaar oud en sloegen in wisselende samenstelling toe.

Kort na na de mishandeling van de vrouw op het Schouwburgplein publiceerden ze een nieuw filmpje op Instagram. Daarin wordt een meisje mishandeld in een speeltuin bij Coolhaven in Rotterdam. Dat slachtoffer deed geen aangifte. In verband met de rechtszaak tegen de verdachten hoopt de politie dat ze zich alsnog meldt op het bureau.

Er kwam wel een aangifte binnen van een mishandeling op de Mauritsstraat. Ook daar was hetzelfde groepje verantwoordelijk voor, zagen agenten op Instagram.

Vrije voeten

Het account waar de meisjes gebruik van maakten, is uit de lucht gehaald. De verdachten hebben een tijdje vastgezeten, maar zijn – volgens de politie onder strikte voorwaarden – weer op vrije voeten.

Hand-in-hand

De mishandeling van de vrouw op het Schouwbrugplein leidde tot veel verontwaardiging. Er werd een hand-in-hand-actie gehouden uit protest tegen anti-homogeweld.

(Bron: RTV Rijmond, foto: hand-in-hand-actie)

