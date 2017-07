Agent van veel bekeken video: pride is belangrijker dan ooit

on

De politieman die tijdens de London Pride vorig jaar zijn vriend ten huwelijk vroeg, heeft veel positieve, maar nog veel meer negatieve reacties ontvangen.

Dat schrijft hij in een ingezonden brief in The Guardian en stelt dat de Pride nog steeds nodig is.

De agent, Phil Adlem, vroeg zijn vriend ten huwelijk tijdens de parade door Londen. Het filmpje van zijn aanzoek ging de hele wereld over. Hij kreeg veel steun vanuit het politiekorps en de LGBT-gemeenschap, maar via social media kreeg hij nog meer negatieve reacties en zelfs bedreigingen.

‘Beiden moeten worden opgehangen’, ‘absoluut walgelijk’ en ‘beschuldig Isis niet als ze hen raken!’. Ook op het werk kreeg hij een aantal negatieve reacties. ‘Het waren er genoeg om te wensen dat ik het nooit gedaan had’, schrijft Adlem.

‘Alle mediareuzen in het Verenigd Koninkrijk hebben deze video online gepresenteerd als een positief verhaal, ongeacht hun politieke achtergrond. Een duidelijk teken van de veranderde tijden.’

De reacties op social media waren ronduit vijandig. ‘Dit was niet mijn eerste ervaring met homofobie. Ik ben opgevoed in een huishouden dat anti-gay was. Op mijn 18e verjaardag ging ik uit met mijn ‘geheime vriendje’ en was het slachtoffer van een brutale homofobische aanval waarin ik door drie mannen een smalle steeg werd gesleept en zwaar geslagen werd, zonder de kans om mezelf te verdedigen. Ze stopten niet tot ze door de politie werden gedwongen.’

‘Ondanks dit alles weet ik dat ik geluk heb. Ik heb het geluk om in een tijd te leven waarin ik mij als openlijk homoseksueel bij de politie kan aansluiten – en daarvoor moet ik voorgaande generaties bedanken. Ik heb het geluk om in het Verenigd Koninkrijk te leven, waar ik niet opgesloten of gemarteld wordt voor hoe ik geboren ben. Maar mijn verhaal is verre van uniek. Ik heb slachtoffers van haatmisdaad ontmoet en talloze soortgelijke verhalen van pesten gehoord. Een op de vier LGBT-mensen hebben gewelddadige haatmisdrijven ervaren. En op scholen worden bijna de helft van LGBT-leerlingen gepest.’

‘De openlijke en ononderbroken steun van mensen buiten onze gemeenschap is van vitaal belang om onze rechten te beschermen tegen een boze terugslag door mensen die zich als de ‘stille meerderheid’ beschouwen.’

Phil Adlem schrijft dat het bezoeken van de Pride belangrijker is dan ooit, in een tijd van ‘stijgende statistieken van geweldsmisdrijven, de marteling van homoseksuelen in Tsjetsjenië en het pesten van kinderen’.

(Bron: The Guardian, foto: still video)

