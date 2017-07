Rappers onder vuur fans na pro-homohuwelijk uitspraken

on

Rappers Boef, Ronnie Flex en Ali B hebben zich de woede van een aantal fans op hun hals gehaald door op te komen voor het homohuwelijk. Zij waren te gast in het televisieprogramma Summer Night van RTL4.

Ook hoofdredacteur Anton de Wit van het Katholiek Nieuwsblad zat aan tafel om te praten over het openstellen van het burgerlijk huwelijk voor paren van gelijk geslacht in Duitsland.

De Wit zei net als Merkel tegenstander te zijn van legalisering van het homohuwelijk.

Laten leven

Ali B reageerde verbaasd op het standpunt van De Wit: ‘Ik vind het echt bizar. Ik denk: wat maakt het je uit? Ik denk: leef gewoon je leven, laat een ander leven.’

Ali B kreeg bijval van rapper Boef. ‘Maar als 80 procent hetero is, dan zullen kinderen altijd blijven evolueren en voortbestaan, dus waarom maak jij je zo druk als mensen zich met elkaar bezig willen houden? Laat ze gewoon lekker.’

Ook Ronnie Flex deed een duit in het zakje: ‘Wanneer je iemand iets ontzegt, ben je er tegen. Je zegt: ‘Ik ben er niet tegen’, maar je ontzegt een groep mensen hun recht, dus dan ben je er volgens mij gewoon tegen.’

Ophef

De uitspraken van de rappers vielen niet in goede aarde bij hun fans. Ze krijgen veel negatieve reacties via social media.

‘Tegenwoordig moet je blijkbaar slijmen bij homo’s en hun hielen likken en buigen voor de satanisten om op te klimmen in de media, entertainmentindustrie en politiek’, reageert een fan.

Ook andere fans zijn boos over het pro-homostandpunt van de rappers. ‘At the end of the day, Boef, je weet zelf dat je diep in je hart niet pro-homo bent. Maar ja wat te doen op landelijk tv met zoveel kijkers hè. Kan niet altijd je echte mening uitspreken. Toch zonde dat je zo tegen die man ingaat, terwijl je zijn mening eigenlijk ook deelt. Jammer. Had je hoger ingeschat man.’

De rappers hebben nog niet gereageerd op de online rel rondom het tv-optreden in RTL Summer Night.

(Bron: RTL Nieuws, foto: screenshot: Summer Night)

