Record aantal mensen bezoekt World Pride 2017 Madrid

on

Honderdduizenden mensen uit de hele wereld hebben in Madrid meegelopen in een mars voor homorechten, de World Pride. Volgens de organisatie waren er zeker een miljoen mensen op de been.

De Spaanse krant El Mundo houdt het zelfs op zo’n twee miljoen mensen. Voor zover bekend, verliep World Pride 2017 zonder noemenswaardige problemen.

De kleurrijke stoet liep en danste met 52 paradewagens door de Spaanse hoofdstad, beschermd door duizenden politiemensen en leden van anti-terreurdiensten. De mars startte rond 17:00 uur voor een route van twee kilometer van Plaza Emperador Carlos V via de Paseo del Prado tot aan het Plaza de Colon. Toeschouwers stonden rijen dik langs de weg.

De parade was het hoogtepunt van het tiendaagse World Pride Festival, dat tot zondag duurde. Al die dagen klonk in Madrid het motto ‘Het geeft niet van wie je houdt, Madrid houdt van jou!’.

Cordon

De veiligheidsmaatregelen waren strenger dan ooit. Vrachtwagens mochten het centrum van Madrid niet in en er was een veiligheidskordon aangelegd tussen de optocht en het publiek.

New York

Het was waarschijnlijk de grootste van de vijf World Pride’s die tot nu toe zijn gehouden. De eerste van die marsen voor de rechten van lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transseksuelen (lhbt’s) was in 2000 in Rome en de laatste was in 2014 in Toronto. De volgende World Pirde is in 2019 in New York.

(Bron: NOS, Knack.be, foto’s: Twitter)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet





Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Nieuws