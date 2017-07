Drie mannen in Colombia zijn nu officieel elkaars partner

on

Drie mannen zijn in Colombia officieel elkaars partner geworden. Naar eigen zeggen zijn zij het eerste officieel geregistreerde homoseksuele trio ter wereld.

Alejandro Rodriguez, Manuel Bermúdez en Victor Hugo Prada (v.l.n.r. op de foto) zijn sinds 3 juni officieel geregistreerd als partners in hun woonplaats Medellín in Colombia.

‘We hebben geen reden om onze relatie geheim te houden’, zegt Prada in The Guardian. ‘We willen mensen laten zien dat er verschillende vormen van liefde en familie mogelijk zijn.’

Rodriguez en Bermúdez zijn achttien jaar samen; zij waren het eerste stel dat in 2000 een officieel partnerschap aanging, zestien jaar voordat het constitutioneel hof oordeelde dat het burgerlijk huwelijk ook voor paren van gelijk geslacht opengesteld moest worden.

De twee hadden sinds 2009 ook een relatie met Alex Esneider Zabala. Hij overleed drie jaar geleden aan maagkanker. Prada werd vier jaar geleden onderdeel van de relatie.

Een huwelijk is niet mogelijk, dat is in Colombia alleen weggelegd voor twee personen. Met de registratie zijn ze officieel elkaars partner en familie. Daarmee hebben ze dezelfde rechten als getrouwde stellen.

(Bron: The Guardian, Foto: Manuel Bermúdez)

