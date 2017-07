Madrid staat op scherp: terreurdreiging rond World Pride

on

Madrid heeft de op een na hoogste alarmfase voor terreurdreiging afgekondigd voor de viering van de World Pride. In de Spaanse hoofdstad worden vandaag zeker twee miljoen bezoekers verwacht bij de parade van gays, lesbiennes en transseksuelen. De maatregelen gelden het hele weekend.

Voor het evenement worden 3500 politieagenten, leden van anti-terreurdiensten en brandweerlieden ingezet. Een aantal van hen opereert in burger, met name rond de 52 praalwagens. Naar alle chauffeurs van die deelnemende wagens is een justitieel onderzoek gedaan. Voor alle andere vrachtwagens die zaterdag naar Madrid willen, geldt een inrijverbod.

Veiligheidskordon

Anders dan in andere jaren is een uitgebreid veiligheidskordon aangelegd tussen de optocht en de bezoekers van het feest. Die kunnen zonder een speciale polsband niet bij de meerijdende wagens komen. Op de grote verkeersader Gran Via is een sluis geïnstalleerd, waardoor politiediensten en ambulances zich snel door de menigte kunnen verplaatsen.

Ook worden drones gebruikt om de mensenmassa te controleren en staan scherpschutters en observatieposten op een aantal hoge gebouwen. De World Pride Madrid moet dit jaar een van de grootste lgbt-evenementen van Europa worden.

Wurst

De optocht vertrekt aan het eind van de zatermiddag bij het treinstation Atocha en trekt dan langzaam in de richting van Plaza Colon. Pas rond half een zaternacht vertrekt de laatste praalwagen. Tijdens een groot concert langs de route zingt onder andere Conchita Wurst. Zij won in 2014 voor Oostenrijk het Eurovisie Songfestival.

