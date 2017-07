ChristenUnie praat met COC met oog op kabinetsformatie

on

De ChristenUnie heeft met het oog op de kabinetsformatie een bezoek gebracht aan het COC in Amsterdam. De onderhandelaars Segers en Schouten spraken over verschillende onderwerpen die te maken hebben met de positie van homoseksuelen.

Alle gesprekspartners toonden zich na afloop tevreden over de ontmoeting, al blijft het COC wel bezorgd over de afspraken die in de onderhandelingen met de ChristenUnie tot stand gaan komen.

Meeroudergezinnen

Zo is de ChristenUnie principieel tegen het meerouderplan, bedoeld om de positie van bepaalde homoseksuele ouders te verbeteren. Het is naar verwachting volgende week één van de onderwerpen in de formatie.

Informateur Zalm wil eerst de ingewikkelde onderwerpen aan bod laten komen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de medisch-ethische kwesties en de positie van homoseksuele ouders. D66 en de ChristenUnie verschillen over die onderwerpen flink van mening.

Roze stembusakkoord

Een week voor de verkiezingen van 15 maart zetten acht politieke partijen hun handtekening onder het ‘roze stembusakkoord’, met afspraken over de verbetering van de positie van homo’s. Daarin spraken ze onder meer af dat het volgende kabinet bij wet moet regelen dat een kind meer dan twee erkende ouders kan hebben. VVD en D66 ondertekenden het akkoord wel, het CDA en de ChristenUnie niet.

(Bron: NOS)

