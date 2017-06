Radio 02-07: Een mislukte uitzetting en een verboden Pride

on

De poging om een homoseksueel uit Jamaica uit te zetten naar Suriname is mislukt. Agenten gebruikten zoveel geweld dat de piloot de man niet meer mee wilde nemen.

Zijn asielaanvraag wordt opnieuw bekeken nadat LGBT Asylum Support aan de bel trok. Een gesprek met Sandro Kortekaas van de stichting die homoseksuele asielzoekers bijstaat.

Te gast is Tweede Kamerlid Nevin Özütok van GroenLinks Zij was vorige week zondag in Istanbul bij de verboden Gay Pride. 26 homoactivisten werden opgepakt en de volgende dag weer vrijgelaten.

De uitzending van zondag 2 juli is hier te beluisteren op zondagavond tussen 18:30 en 19:00 uur en hier op een later tijdstip.

