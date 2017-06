Regenbooggemeente Hengelo krijgt een regenboogbank

on

Hengelo krijgt een regenboogbank. Als alles meezit staat komt de bank ergens in het centrum te staan. De gemeente Hengelo roept de inwoners op een ontwerp te maken.

Hengelo wilde in eerste instantie een regenboogzebrapad, maar dat ligt juridisch wat ingewikkeld. Een echte zebra is zwart/wit. Dus kan een regenboogzebrapad alleen bij een met verkeerslichten beveiligde oversteekplaats.

Regenboogblokken

Toen was het plan om van de betonblokken op het Burgemeester Jansenplein ‘regenboogblokken’ te maken, maar na een regenbui waren de regenboogblokken weer gewone betonblokken. De kunstenaars Tony Boiso en Pier van Dijk hebben de blokken vorige maand opnieuw van een kleurige laag voorzien.

Desondanks krijgt Hengelo ook een regenboogbank. Ook met die bank wil Hengelo laten zien dat een regenbooggemeente is.

Ontwerp

Waar de regenboogbank komt te staan is nog niet duidelijk, hoe die er uit komt te zien ook niet. Daarvoor is nu een oproep geplaatst, zodat inwoners hun ideeën kenbaar kunnen maken. Alles mag, als de kleuren van de regenboog er maar in verwerkt zijn én in de juiste volgorde. Bovendien moet het ontwerp in mozaïek kunnen worden aangebracht op een kale betonnen bank.

Jury

Een divers samengestelde jury van vijf Hengeloërs maakt begin september een keus uit de binnengekomen ontwerpen. Het winnende ontwerp wordt op de betonnen bank getekend en vanaf oktober wordt de bank met mozaïek beplakt. Iedereen die dat wil kan dan meehelpen plakken. Volgend voorjaar moet de bank klaar zijn.

De gemeente Hengelo heeft eenmalig 10.000 euro gekregen van het Ministerie van Onderwijs en Cultuur om de bank te realiseren.

(Bron en afbeelding: Gemeente Hengelo, foto: Twitter Tony Boiso)

