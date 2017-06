Duitsland is stap dichterbij de invoering van homohuwelijk

on

De kans dat Duitsland het homohuwelijk invoert is sterk toegenomen nu CDU-leider en bondskanselier Merkel heeft voorgesteld er een vrije kwestie van te maken.

Dat wil zeggen dat CDU-parlementariërs zelf een afweging mogen maken of ze voor of tegen stemmen. Tot nu toe was het CDU-partijstandpunt ‘nee’ en mochten de CDU-Bondsdagleden daar niet van afwijken.

Ongeveer een derde van de CDU-Bondsdagleden is voorstander van het homohuwelijk. De meeste andere partijen zijn ook voor, zodat er een duidelijke meerderheid is voor het openstellen van het huwelijk voor paren van hetzelfde geslacht.

Homo’s kunnen zich in Duitsland sinds 2001 al wel laten registreren maar zij hebben niet dezelfde rechten als gehuwden. Zo mag een homo wel het kind van zijn partner adopteren maar mogen ze niet samen een kind adopteren.

De switch van Merkel haalt de wind uit de zeilen van de andere partijen in de aanloop naar de parlementsverkiezingen van september. Maandag had SPD-leider Schulz de gelijkstelling van homoparen tot breekpunt voor een eventuele coalitie gemaakt. De liberale FDP en de Groenen hadden dat al eerder gedaan.

Volgens persbureau DPA heeft Merkel de wijziging van haar standpunt afgestemd met de leider van de invloedrijke Beierse zusterpartij CSU, Horst Seehofer. In het behoudende Beieren is de tegenstand tegen het homohuwelijk groot.

(Bron: NOS, foto: CDU)

