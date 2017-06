Getuigen gezocht van mislukte uitzetting van asielzoeker

on

LGBT Asylum Support is opzoek naar beelden van de mislukte uitzetting van een Jamaicaanse lhbt-asielzoeker die afgelopen vrijdag zou worden uitgezet naar Suriname.

Volgens LGBT Asylum Support is daarbij extreem veel geweld gebruikt door Surinaamse politiemensen aan wie de asielzoeker was overgedragen. Uiteindelijk werd besloten de man uit het vliegtuig te halen en terug te brengen naar een detentiecentrum.

De asielaanvraag van de man was afgewezen. Hij zou via Suriname naar Nederland zijn gevlucht en daarom terug moeten naar Suriname. Hij ontvluchtte Jamaica na de moord op zijn partner.

LGBT Asylum Support heeft de zaak in onderzoek en vraagt iedereen die in het vliegtuig getuige is geweest van de mislukte uitzetting zich te melden.

(Bron en foto: LGBT Asylum Support)

