Onbekend aantal arrestaties Istanbul bij verboden Pride

In Istanbul is een onbekend aantal homoactivisten opgepakt, dat ondanks een demonstratieverbod toch de straat opging.

De Gay Pride werd voor het derde jaar op rij verboden, volgens de autoriteiten om veiligheidsredenen en om de openbare orde te bewaren.

De activisten die toch de straat opgingen riepen leuzen als: ‘Zwijg niet, maar schreeuw het uit: homo’s bestaan!’ Ze botsten eerst met de politie bij het Taksimplein.

Arrestaties

Daarna verplaatsen de deelnemers zich naar de wijken achter het centrum. Ook daar voerde de politie charges uit.

Toen de groep bleef samenkomen in de wijk Cihangir besloten de autoriteiten een serie willekeurige arrestaties uit te voeren.

Cameraman

De Nederlandse cameraman Bram Janssen, die werkt voor het Amerikaanse persbureau AP, werd ook opgepakt. Hij filmde de arrestaties. Een woordvoerder van Buitenlandse Zaken zegt dat de zaak momenteel wordt uitgezocht en dat men probeert in contact te komen met Janssen.

Papieren

Janssen is sinds een jaar gevestigd als cameraman voor persbureau Associated Press in Istanbul. Hij werkt in Turkije en het Midden-Oosten.

Buitenlandse journalisten die in Turkije worden opgepakt zijn regelmatig binnen een aantal uren weer vrij, wanneer blijkt dat hun papieren in orde zijn. De afgelopen maanden zijn onder anderen een Franse fotograaf en een Amerikaanse correspondent na arrestatie het land uit gezet.

Regenboogvlag

Nadat zaterdag de Gay Pride werd verboden werd op het Nederlands consulaat uit solidariteit de regenboogvlag aan het hek geknoopt door consul-generaal Robert Schuddeboom en Tweede Kamerlid Nevin Özütok van GroenLinks.

(Bron: NOS, Twitter, foto’s: still NOS, Twitter)

