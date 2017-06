Roze Zaterdag 2019 grensoverschrijdend in Venlo en Krefeld

on

Roze Zaterdag wordt in 2019 voor het eerst in Venlo gehouden. Dat is zaterdagmiddag bekend gemaakt tijdens Roze zaterdag in ’s-Hertogenbosch.

Venlo gaat het evenement samen organiseren met de Duitse buurgemeente Krefeld en heeft aangekondigd een gevarieerd en internationaal programma te zullen bieden in 2019.

Venlo en Krefeld hebben gekozen voor het thema ‘Grenzeloos’. Dat is volgens de Stichting Roze Zaterdagen Nederland, dat jaarlijks het evenement toewijst, ‘precies wat de Nederlandse samenleving in deze tijd nodig heeft. De internationale samenwerking kan leiden tot meer wederzijds begrip en biedt de mogelijkheid tot culturele en sociale uitwisselingsprojecten die hopelijk een effect hebben dat nog jarenlang na-ijlt.’

Moeilijke keuze

Voor de organisatie van Roze Zaterdag in 2019 hadden verder Haarlem en Leeuwarden zich gemeld.

Het bestuur van de stichting, zegt ‘in jaren niet een zo moeilijke keuze’ heeft moeten maken als dit jaar. ‘Het niveau van de kandidaten was dit jaar ongekend hoog. Het is verheugend te constateren dat in alle steden het gemeentebestuur zich onverkort schaarde achter het initiatief uit ‘het veld’ en een duidelijke faciliterende rol op zich nam.’

Geen COC

Venlo heeft geen COC. Dat er ondanks het ontbreken van een dergelijke vereniging ‘een uitstekend programmavoorstel’ is ingediend, sprak het bestuur zeer aan. ‘Het organisatiecomité had ook goed nagedacht over mogelijke evenementen gedurende de rest van het Roze Jaar in Venlo en Krefeld. Een blijvend resultaat, bijvoorbeeld van jaarlijks terugkerende sportevenementen of culturele activiteiten, zou een mooie impuls voor de stad kunnen zijn en zeker ook voor de acceptatie van de LHBTI-gemeenschap in Noord-Limburg en de regio tussen Venlo en Krefeld.’

Roze Zaterdag wordt in 2018 in Gouda gehouden; voor 2020 is Zwolle in de race.



(Born: RZN, Foto: facebook Ben Aldewereld)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet





Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Nieuws