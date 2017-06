Plebaan werkt mee aan roze viering met steun van bisschop

on

Plebaan Geertjan van Rossem van de Sint-Jan in Den Bosch kreeg zaterdagochtend applaus voor zijn bijdrage aan de veelbesproken oecumenische viering bij het begin van Roze Zaterdag.

De viering werd gehouden in de protestantse Grote Kerk in Den Bosch, nadat bisschop Gerard de Korte de toestemming had ingetrokken voor de viering in de Sint-Jan.

‘Helaas’

Van Rossem zei dat hij had gehoopt dat de dienst in de Sint-Jan kon plaatsvinden. ‘Helaas mocht dat niet zo zijn.’ De bisschop was ondanks vele verzoeken niet aanwezig in de Grote Kerk, maar de plebaan vertelde dat hij ‘volledige steun’ van hem had om de roze dienst mee te leiden.

De Grote Kerk was zaterdagochtend te klein om aan alle gelovigen plaats te bieden. Er werd gebeden voor de homogemeenschap en aandacht gevraagd voor anti-homogeweld en intolerantie.

Wisselende reacties

De reacties van de bezoekers waren wisselend. Veel mensen spraken van een mooie dienst en roemden het ‘verbindende karakter’. Anderen benadrukten dat ze toch liever hadden gezien dat de dienst in de Sint-Jan had plaatsgevonden.

Vrees

Van Rossem kwam na de mis nog terug op de vrees die tegenstanders hadden bij een ‘roze dienst’ in de Sint-Jan. Hij vertelde dat die vreesden dat de kathedraal tijdens een roze dienst misbruikt zou worden voor een demonstratie. ‘Dat zou het heilige karakter van de bisschopskerk aantasten.’

(Bron: Omroep Brabant, foto’s Twitter)

