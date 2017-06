Regenboogvlaggen sieren hek bij Sint-Janskathedraal

on

De Sint Janskathedraal in ’s-Hertogenbosch is zaterdagochtend versierd met regenboogvlaggen op initiatief van in inwoonster van de stad, Hasse Mees. Haar spontane actie is ‘niet bedoeld tegen de bisschop, maar voor homo’s’.

Het was in eerste instantie de bedoeling dat de roze viering bij de start van Roze Zaterdag in de kathedraal zou worden gehouden. Bisschop Gerard de Korte gaf daarvoor toestemming, maar trok die in na protesten binnen het bisdom.

Protocol

De organisatie van Roze Zaterdag had de gemeente maanden geleden verzocht om de regenboogvlag te hijsen op de toren. De toren is, anders dan het kerkgebouw, in beheer van de gemeente.

Maar het gemeentelijk vlaggenprotocol zit dat idee in de weg.

‘Normaal wappert aan de toren de Nederlandse vlag’, liet een woordvoerder vrijdag weten aan Omroep Brabant. ‘Voor drie gelegenheden is in het protocol een uitzondering vastgelegd: de wit-gele bisdomvlag tijdens Meimaand Mariamaand, de Oeteldonkse vlag met carnaval en de vlag van de Beiaardweek. En dus niet voor de regenboogvlag.’

Daarom besloot Hasse Mees het hek rond de kerk te versieren met regenboogvlaggen.

Kaarsjes

In de Sint Janskathedraal werden bij het beeld van Moeder Maria roze kaarsjes gebrand als steun voor de ‘dappere bisschop, maar ook voor de priesters en gelovigen die anderen (nog) niet in hun hart kunnen sluiten’.

(Bron: Omroep Brabant, foto’s Twitter)



