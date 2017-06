Gay Pride in Istanbul wordt op laatste moment verboden

on

De autoriteiten hebben op het laatste moment de Parade van de Istanbul Pride week verboden die zondag had moet plaatsvinden in de Turkse hoofdstad. De parade zou beginnen op het Talsimplein.

Volgens de gouverneur van de stad kan de veiligheid van de deelnemers en bezoekers niet gegarandeerd worden. Het is het derde jaar op rij dat de parade wordt verboden.

De ultranationalistische groep Alperen Ocaklari dreigde deze week de parade te blokkeren.

De organisatie heeft aangekondigd zich niets aan te zullen trekken van het verbod. ‘We gaan de straat op, wen er maar aan. We zijn er en we gaan nooit meer weg’.

Zonder grote problemen

De Gay Pride wordt sinds 2003 zonder grote problemen in Istanbul georganiseerd. In 2014 liepen nog 80.000 mensen met de parade mee.

Sinds 2015 is de parade niet meer toegestaan. Toch gingen mensen dat jaar de straat op, waarna politie traangas en waterkanonnen inzette om de pride te stoppen.

Noodtoestand

In Turkije geldt sinds de couppoging van vorig jaar de noodtoestand. Op grond van de noodverordening van kracht kunnen openbare bijeenkomsten verboden worden. Zondag vindt ook de feestelijke afsluiting van de vastenmaand ramadan plaats.

Verontwaardigd

De LHBT-emancipatieorganisatie ILGA-Europe is verontwaardigd over het verbod. De organisatie noemt het verbod in strijd met de vrijheid van vergadering en de vrijheid van meningsuiting. Volgens ILGA-Europe hebben de autoriteiten de plicht om op te komen voor de rechten van burgers.

