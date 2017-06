’s-Hertogenbosch is helemaal klaar voor Roze Zaterdag

on

Zaterdag is het Roze Zaterdag in ’s-Hertogenbosch. De organisatie van het jaarlijkse evenement verwacht tussen de 15.000 en 30.000 bezoekers in het centrum van de stad.

Met een uiteenlopend programma hoopt ’s-Hertogenbosch dat de dag samen met buurgemeente Oss en de Regio Noord-Brabant een zeer divers publiek te trekken.

De Roze Zaterdag kent traditioneel de parade en de informatiemarkt. Nieuw dit jaar is de Regenbootparade, een botenparade van de Binnendieze naar de Singelgracht.

Ook nieuw is de Kunstmarkt die in het teken staat van diversiteit. Daarnaast is er een kunstroute. Achttien culturele instellingen in ’s-Hertogenbosch doen mee.

Viering

De oecumenische viering aan het begin van Roze Zaterdag is inmiddels ook een vaste waarde. De viering zou aanvankelijk in de Sint-Janskerk worden gehouden. Bisschop De Korte stelde de Sint-Janskathedraal open voor de roze viering, maar na een storm van protest vanuit zijn bisdom, trok hij zijn medewerking in.

Kaarsjes

De oecumenische viering wordt nu gehouden in de Protestantse Grote Kerk. Als steun voor de ‘dappere bisschop, maar ook voor de priesters en gelovigen die anderen (nog) niet in hun hart kunnen sluiten’ worden voorafgaand aan de viering roze kaarsjes gebrand in de Sint Jan.

Overal in de stad hangen sinds afgelopen weekeinde regenboogvlaggen en –banieren. Ook zijn etalages versiert met tekeningen en knutselwerken van basisschoolleerlingen.

Feest

Zondagmiddag is er ter afsluiting een groot muzikaal feest op de Markt van ‘s-Hertogenbosch.

Het complete programma vind je hier.

Een impressie van Roze Zaterdag is zondag te horen in de Roze Golf.

(Bron: Roze Golf, foto: gemeente ‘s-Hertogenbosch)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet





Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Nieuws