Radio 25-06: Roze Zaterdag in Amersfoort en Den Bosch

Roze Zaterdag 2017 is zaterdag in ‘s-Hertogenbosch. In de Roze Golf een sfeerverslag. En omdat het de Week van de Jaren ’80 is bij Radio Oost een terugblik op de Roze Zaterdag van 1982. Die werd toen op 26 juni in Amersfoort gehouden.

De deelnemers werden die dag vijandig onthaald. Het was vooral onbekendheid met homoseksualiteit die maakte dat de stemming grimmig was. De potten en flikkers gedroegen zich in de ogen van de Amersfoorters provocerend door openlijk te zoenen en in opzichtige, veelal roze (!) kleren over straat te paraderen.

Op het Onze Lieve Vrouwenkerkhof kwam het tot schermutselingen en na de slotmanifestatie in De Flint moesten de deelnemers onder politiebegeleiding naar het station worden gebracht. De trieste balans: er vielen vijf gewonden.

De uitzending van zondag 25 juni is hier te beluisteren op zondagavond tussen 18:30 en 19:00 uur en hier op een later tijdstip.

