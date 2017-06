Jongeren zijn minder negatief over homoseksualiteit

on

Het aantal jongeren dat uitingen van homoseksualiteit afkeurt is sterk gedaald. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Seks onder je 25e’ van Rutgers en Soa Aids Nederland.

In 2012 keurde de helft van jongens en een kwart van de meisjes het af als twee jongens elkaar zoenen op straat. In 2017 is dat percentage vrijwel gehalveerd naar 27% van de jongens en 13% van de meisjes.

Met 18,6 jaar heeft de helft van de jongeren tussen de 12 en 25 jaar geslachtsgemeenschap gehad. In 2012 was dat met 17,1 jaar het geval, zo blijkt uit het onderzoek.

Niet alleen beginnen jongeren anno 2017 later met geslachtsgemeenschap dan in 2012; dat geldt ook voor andere vormen van seks, zoals zoenen. De groep jongeren die al heel jong, tussen de 12 en 14 jaar, de eerste seksuele ervaring heeft, is kleiner geworden.

Jongens én meisjes genieten van seks: 94% van de seksueel ervaren jongens en 90% van de seksueel ervaren meisjes vindt seks fijn.



(Bron: Rutgers)

