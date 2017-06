‘Asielaanvraag van homo uit Irak onterecht afgewezen’

on

De asielaanvraag van een man uit Irak is ten onrechte afgewezen. Dat oordeelde de rechtbank in Den Haag.

De asielzoeker zegt homoseksueel te zijn en vreest in eigen land voor zijn veiligheid. Staatssecretaris Dijkhoff (Asiel) oordeelde dat de man zijn geaardheid niet aannemelijk had gemaakt en wees zijn aanvraag af.

De rechtbank noemt het oordeel van de staatssecretaris ‘niet aannemelijk en op verschillende punten niet deugdelijk gemotiveerd’. Het besluit is vernietigd volgens de advocaat van de asielzoeker, Oscar Hammerstein.

De staatssecretaris moet de aanvraag van de asielzoeker opnieuw in behandeling nemen.

Hammerstein wil dat de asielaanvragen van homoseksuele vluchtelingen voortaan worden behandeld door een onafhankelijke commissie. ‘Ik denk dat deze uitspraak een stap in die richting is’, zegt hij tegen RTL Nieuws. ‘De regels zoals die nu zijn kloppen in ieder geval niet.’

LGBT Asylum Support is in april een petitie gestart met de titel ‘Niet Gay Genoeg’, waarin de politiek wordt opgeroepen en dergelijke commissie in het leven te roepen.

(Bron: RTL Nieuws, Roze Golf)

