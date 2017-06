Kevin op laatste dag van vakantie mishandeld in A’dam

on

Op het Damrak in Amsterdam zijn in de nacht van zaterdag op zondag mishandeld, vanwege hun geaardheid. De politie heeft camerabeelden veiliggesteld en doet onderzoek.

Een van de slachtoffers is de 23-jarige Kevin. Hij was op vakantie in Amsterdam. Een paar uur voor hij moest inchecken voor zijn vlucht terug naar Suriname, zat hij in het ziekenhuis met verwondingen aan zijn hoofd. Een groepje jongens had hem flink toegetakeld.

In de nacht van zaterdag op zondag vierde Kevin zijn laatste uurtjes van de vakantie. ‘Lekker gezellig uit, dansen’, zegt hij tegen AT5. Met een vriend was hij ’s nachts op pad. Die vriend werd op de Dam aangesproken door een jongen. ‘Er was een discussie, er werd gescholden’, zegt Kevin. Hij wist niet direct wat er aan de hand is. ‘Misschien kennen ze elkaar wel?’

Schoppen

Maar toen de ruziemaker de twee even later op het Damrak met zijn vrienden opzocht, werd duidelijk dat ze uit waren op een ‘gay die te veel praat’. ‘O jee, dit wordt nu heftig’, dacht Kevin. Hoewel omstanders probeerden in te grijpen, konden ze niet voorkomen dat meerdere jongens de vriend van Kevin schopten.

Even later werd hij zelf het doelwit. ‘Waarom moet je mij nou komen aanvallen?’, vroeg hij zijn belager nog. ‘Voor ik wat anders kon zeggen, kreeg ik een klap tegen mijn hoofd.’ Binnen de kortste keren lag ook hij op de grond, terwijl meerdere belagers op hem inschopten.

In het ziekenhuis werd de vriend van Kevin behandeld door een kaakchirurg, omdat er tanden uit zijn gebit waren geslagen. Zelf heeft Kevin zwellingen op zijn hoofd, een gescheurde lip en enorm veel pijn. Hij is inmiddels terug in Suriname en kan voorlopig niet naar zijn werk. ‘Met dit gezicht van mij kan ik echt niet werken.’

Verbaasd

Hij lijkt nog erg verbaasd over het geweld tegen zijn geaardheid. Hij twijfelt er niet aan dat dit de reden van de mishandeling was. Vier weken lang verbleef hij in Amsterdam West waar hij geen moment last had van wie dan ook. ‘En dan opeens in hartje Amsterdam…’

Kevin overweegt al langer om naar de stad te verhuizen. De mishandeling verandert daar niets aan. ‘Ik zou graag in Amsterdam willen wonen en werken. Nu nog steeds. Dit zal me niet tegenhouden.’

Hij heeft aangifte gedaan tegen de daders.

(Bron: AT5, NH Nieuws, foto: Kevin)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet





Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Nieuws