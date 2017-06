Voor het eerst feestelijke stemming tijdens pride in Kiev

on

De Gay Pride in Kiev is zondag zonder grote problemen verlopen. Volgens sommige van de volgens schattingen van de politie 2.500 deelnemers, was er voor het eerst sprake van een feestelijke stemming tijdens de Pride in Kiev.

Er waren ongeveer 5.000 politiemensen op de been om de deelnemers aan de pride te beschermen. Een groep van naar schatting tweehonderd nationalisten probeerden de route van de Pride te blokkeren. Zij werden door de politie verwijderd.

Zes mensen werden aangehouden omdat de ze probeerden het politiecordon rond de deelnemers aan de Pride te doorbreken.

De tegenstanders vinden dat de mars ongepast is, nu het land in oorlog is en ‘broeders sterven aan het front’.

Oekraïense politici en buitenlandse diplomaten, onder wie de Britse en Zweedse ambassadeur, liepen meer. Ook waren er vertegenwoordigers van de Europese Unie onder de deelnemers. Bij de gezamenlijke ambassade van Australië en Canada hing de regenboogvlag in top.

In 2015 liep de Gay Pride uit op ongeregeldheden. Deelnemers werden aangevallen door rechts-radicale tegendemonstranten.

De eerste Kiev Pride werd in 2013 gehouden. Toen waren er zo’n honderd deelnemers.

