SGP: agent in uniform bij Gay Pride schendt de neutraliteit

De SGP vindt dat agenten afbreuk doen aan de neutraliteit van de politie als ze in uniform meedoen aan de botenparade in Amsterdam tijdens de Gay Pride of in uniform meelopen tijdens Roze Zaterdag.

De partij vindt dat niet passen bij het ‘uitgangspunt dat er geen zichtbare uitingen zijn van welke lifestyle dan ook’, betoogde Tweede Kamerlid Roelof Bisschop.

Hij sprak donderdag tijdens het debat in de Kamer over het diversiteitsbeleid bij de politie. Zijn bezwaren gelden voor deelname aan alle soorten van demonstraties.

Demissionair minister Stef Blok van Veiligheid en Justitie is het niet eens met het standpunt van de SGP. Volgens hem staat het agenten vrij om deel te nemen aan een feest zoals de Gay Pride

Van Blok mogen ze vervolgens niet met een roze driehoek of een andere uiting van seksuele geaardheid op hun uniform rond lopen.

Volgens Blok zijn betogingen iets anders, omdat die gericht zijn op een politiek doel, waarbij geen enkele sprake meer is van neutraliteit. Daar mogen agenten van hem dus geen uniform dragen.

Aanleiding voor het debat over diversiteit was het bericht dat de politie in Amsterdam hoofddoekjes zou willen toestaan, om meer mensen van verschillende achtergronden aan te trekken. Zowel Blok als de korpsleiding heeft gezegd dat een hoofddoek bij het uniform niet zal worden toegestaan.

