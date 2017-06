OM eist twee jaar cel voor hoofdagent die homo’s afperste

on

Het Openbaar Ministerie heeft tegen een voormalige hoofdagent uit Wijk bij Duurstede twee jaar celstraf geëist, waarvan zes maanden voorwaardelijk. De man wordt ervan verdacht mannen te hebben afgeperst, die homo-ontmoetingsplaatsen bezochten.

De verdachte, die destijds bij de politie werkte, zou de auto’s van de bezoekers van de parkeerplaatsen op de foto hebben gezet en dreigde deze openbaar te maken. Alleen als ze duizend euro zouden betalen, dan zou hij daarvan afzien.

Persoonlijkheidsstoornis

Volgens de officier van justitie heeft de verdachte een persoonlijkheidsstoornis en is hij verminderd toerekingsvatbaar. Hij zou zich op verschillende momenten hebben kunnen bedenken, maar deed dat niet. Het OM neemt hem dat kwalijk. Hij zou zich daarom ook moeten laten behandelen en onder toezicht van de reclassering moeten komen.

De man gebruikte voor het opvragen van persoonlijke gegevens uit het politiesysteem het account van collega. Nadat deze fraude was ontdekt, kwam de politie de verdachte op het spoor.

Walgen

De man verklaarde tijdens de rechtszaak dat hij de gevolgen van zijn chantage heeft onderschat. “Ik heb de impact niet overzien”. Hij heeft ook spijt van zijn daden. “Ik walgde van mezelf dat ik die brieven heb verstuurd.” De voormalige agent is vanwege de zaak ontslagen.

De verdachte verklaarde in totaal 37 brieven te hebben verstuurd, maar ging van 80 kentekens de gegevens na in het politiesysteem. Volgens de officier zijn er in totaal 20 aangiftes en 31 meldingen gedaan. ‘Er is slechts één ontvanger van een brief aanwezig. Dat benadrukt de gevoeligheid van de zaak.’

Gevolgd

Een briefontvanger vertelde tijdens de zitting dat de impact van zo’n ontvangen brief enorm is geweest. ‘’Er stond in ‘wij zijn u gevolgd’ en dat heeft grote impact gehad. We hebben daarna thuis de sloten vervangen.’

Volgens de verdachte ging hij dwangmatig te werk. ‘Ik noteerde de kentekens en daarna wilde ik het ook afmaken. Het was dwangmatig, maar ik wist dat het niet goed was dat ik de brieven verstuurde.’ Hij heeft uiteindelijk via het OM een excuusbrief naar zijn slachtoffers gestuurd.

Onrust

De zaak veroorzaakte in het voorjaar van 2015 veel onrust, zo noemde het COC de bedreigingen schokkend. De politie deed onder meer een getuigenoproep om de dader snel te kunnen pakken.

Raadsleden in de gemeente Utrecht eisten dat de slachtoffers van de chantage beschermd moesten worden en veilig aangifte moesten kunnen doen.

(Bron: RTV Utrecht, foto: archief Roze Golf)

