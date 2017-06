Toch geen roze gebedsdienst Sint Jan tijdens Roze Zaterdag

on

Bisschop Gerard de Korte heeft de roze gebedsdienst in de Sint Jan in Den Bosch afgeblazen, na kritiek vanuit zijn bisdom. De viering voor homoseksuele gelovigen was in het kader van Roze Zaterdag, op 24 juni in Den Bosch.

De Korte zou het slotgebed leiden tijdens de oecumenische bijeenkomst.

Volgens bisschop De Korte hadden veel priesters en diakens in zijn bisdom moeite met de viering in de kathedraal en de deelname daaraan van de bisschop. De Korte heeft daarom de bijeenkomst in de Sint Jan afgeblazen, om de eenheid in zijn bisdom te bewaren.

De oecumenische gebedsdienst tijdens Roze Zaterdag wordt nu een paar honderd meter verderop gehouden in de Grote Kerk, een protestantse kerk. De bisschop is daar niet bij.

Gesprek

Bisschop de Korte heeft vanmiddag een gesprek gehad met de organisatie van Roze Zaterdag, waarin hij het besluit heeft meegedeeld. Hij heeft zijn besluit ook in een brief toegelicht.

Tegenstanders van de dienst, onder wie priester Antoine Bodar, vinden dat de kerk een homorelatie niet moet beschouwen als gelijkwaardig aan een man-vrouwrelatie. Hij was in 2003 pastoor van de Sint Jan.

Teleurstelling

De organisatie van Roze Zaterdag is teleurgesteld en vindt dat de bisschop homoseksuele gelovigen in de kou laat staan. Voorzitter Joke van der Beek zegt: ‘Een gouden kans wordt hiermee gemist om de kerkgemeenschap als geheel te verbinden.’ Ze vindt dat homoseksuelen nu worden buitengesloten door een behoudend gedeelte van de Rooms-Katholieke kerk.

In een gesprek in Dit is de Dag op NPO Radio 1 zei bisschop De Korte dat hij de teleurstelling en boosheid kan begrijpen. Hij wilde heel graag de viering toestaan, maar het spijt hem dat het hem niet is gelukt de onrust in eigen gelederen weg te nemen. De Korte zei dat hij veel kritische mails en reacties heeft gekregen. ‘Het was een van de moeilijkste perioden uit mijn leven.’

Kritiek

De Korte ziet het als zijn eerste taak om een gemeenschap te vormen met de priesters en gelovigen in zijn bisdom. Een te grote groep had volgens hem moeite met het openstellen van de kathedraal voor een viering met homoseksuelen. Het ging zowel om het gebouw als om de combinatie met Roze Zaterdag.

De Korte had toegezegd een gebed uit te spreken, omdat hij zijn verbondenheid wil tonen met katholieke homoseksuelen. De bisschop stelt dat iedereen welkom is in de kerk, want ‘we zijn allemaal schepselen van God’.

Gefaald

In een brief die hij met Pinksteren heeft rondgestuurd, heeft De Korte geprobeerd dat uit te leggen. De Korte voelt dat hij heeft gefaald, dat het hem niet is gelukt uit te leggen waarom de viering met homoseksuelen in de Sint Jan gehouden moest kunnen worden. ‘Ik dacht dat het kon, maar ik heb het niet goed ingeschat’, zei de bisschop. ‘Ik stond met de rug tegen de muur.’

Hij erkent dat het te moeilijk was zowel de leer van de kerk te verdedigen als mee te doen aan Roze Zaterdag. Volgens De Korte is homoseksualiteit nog een open zenuw in het orthodoxe deel van de kerk, net als de plaats van de vrouw in de kerk.

