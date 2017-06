Radio 18-06: Back to the 80’s: ode aan Wim Hogenkamp

on

Tekstschrijver, componist, zanger en acteur Wim Hogenkamp zou 14 juni 70 zijn geworden, als hij niet in 1989 in zijn huis in Amsterdam was doodgeschoten.

Nog steeds is zijn moord één groot mysterie. Er gaan allerlei geruchten. Heeft hij zijn dramatische einde zelf in scène gezet?

Marc Didden is groot fan van Wim Hogenkamp en ergert zich er aan dat het in de media altijd over de moord op Wim Hogenkamp gaat en zo weinig over diens succesvolle carrière. Voor het lied ‘Afscheid‘ ontving hij uit handen van Drs P. de Louis Davids prijs, hij kreeg een Edison voor zijn album ‘Heel gewoon’ en hij schreef ‘De mallemolen‘ voor Heddy Lester.

Marc Didden houdt het werk van Wim Hogenkamp levend door een website, een facebookpagina en hij zingt zijn liedjes.

Een uitzending over Almelo en Amsterdam, Marjol Flore en Ria Valk, afscheid en moord en natuurlijk veel muziek.

De uitzending van zondag 18 juni is hier te beluisteren op zondagavond tussen 18:30 en 19:00 uur en hier op een later tijdstip.

