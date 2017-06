Meerderheid gemeenteraad Zwolle wil Roze Zaterdag 2020

on

Een aantal partijen in de Zwolse gemeenteraad wil Roze Zaterdag naar de stad halen. Het initiatief komt van VVD fractievoorzitter Thom van Campen en het voorstel wordt gesteund door PvdA, D66, GroenLinks en Swollwacht.

Volgens de motie is er draagvlak onder ondernemers en ‘emancipatie-stichtingen’ om het jaarlijkse evenement in 2020 weer in Zwolle te houden. De stad moet zich voor 1 januari 2018 kandidaat stellen bij de Stichting Roze Zaterdagen, die elk jaar het evenement toewijst aan steden die Roze Zaterdag willen organiseren.

In de motie wordt het College van Burgemeester en Wethouders gevraagd het initiatief om Roze Zaterdag weer in Zwolle te houden met ‘raad en daad te ondersteunen’.

De motie wordt maandagavond in stemming gebracht,. De partijen die de motie indienen vormen een meerderheid in de raad.

Het evenement werd in 1990 en 2006 ook in Zwolle gehouden.

Dit jaar is Roze Zaterdag in ’s-Hertogenbosch. De stad organiseert het evenement samen met de gemeente Oss. In 2018 is Roze Zaterdag in Gouda. Leeuwarden en Haarlem zijn in de race om Roze Zaterdag in 2019 te organiseren.

