Massaal protest in Washington DC voor gelijke rechten

Tienduizenden mensen hebben zaterdag in Washington meegelopen in de Capitol Pride Parade. De demonstratie voor gelijke rechten voor LHBT’ers was een van de grootste demonstraties sinds president Trump aan de macht is.

Veel van de deelnemers vrezen dat homorechten niet in goede handen zijn bij de nieuwe regering.

De demonstratie werd gehouden aan de vooravond van de eerste verjaardag van de aanslag op homobar Pulse in Orleans, waarbij 49 mensen om het leven kwamen.

De deelnemers kwamen uit het hele land en droegen borden met teksten als ‘Make America Kind Again’, ‘Remember Pulse’ en ‘We Are Human’.

(Bron: BBC, foto: Facebook)

Categorieën:Nieuws