Presentatrice en zangeres Sandra Reemer (66) overleden

Presentatrice en zangeres Sandra Reemer (66) is overleden. Dat heeft haar manager laten weten. Ze leed aan borstkanker.

Reemer, geboren in Indonesië, nam namens Nederland drie keer deel aan het Eurovisie Songfestival.

In 1970 deed ze mee aan het Nationale Songfestival met ‘Voorbij is de winter’. Ze won niet. Reemer vertegenwoordigde Nederland samen met Andres tijdens het songfestival van 1972 met ‘Als het om de liefde gaat’. Het duo eindigde op de vierde plaats

In 1976 zong ze voor Nederland ‘The party’s over’, goed voor een negende plaats en in 1979 behaalde ze de twaalfde plaats met het door Bolland & Bolland gecomponeerde ‘Collorado’. Toen trad ze op als Xandra.

In 1983 kwam ze nog een keer terug als achtergrondzangers van Bernadette.

Wedden Dat

Op televisie werd ze bij een groot publiek bekend als presentatrice van populaire programma’s als Sterrenslag en Showmasters. Bij de show Wedden Dat? was ze in de jaren tachtig en negentig de assistente van Jos Brink.

Van 2000 tot 2005 werkte Reemer met Marga Bult en Sjoukje Smit samen als The Dutch Divas; met het nummer ‘From New York to L.A.’ bereikten zij de Mega Top 100.

Reemer trad geregeld op onder meer tijdens de Gay Pride in Amsterdam.

Tot 2013 had ze een eigen stichting die honderden kinderen in ontwikkelingslanden aan scholing hielp. Sandra Reemer was enige jaren gehuwd met muziekproducer Ferdi Bolland.

(Bron: NOS, Roze Golf, foto: Facebook)

