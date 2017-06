Homo uit Irak moet AZC verlaten en zit nu ondergedoken

on

Een asielzoeker uit Irak heeft het asielzoekerscentrum in Musselkanaal moeten verlaten. De asielzoeker zegt dat hij homoseksueel is, maar zijn asielaanvraag is door de IND afgewezen omdat zijn verhaal als ongeloofwaardig wordt beschouwd.

LGBT Asylum Support heeft onderdak voor de man geregeld en hij zit nu ondergedoken.

De asielzoeker uit Bagdad zegt in zijn geboorteland te zijn mishandeld vanwege zijn geaardheid.

Asielzoekers van wie de aanvraag wordt afgewezen, hebben 28 dagen de tijd om de opvang te verlaten. Na die 28 dagen lopen ze de kans te worden opgepakt en te worden vastgezet. Volgens LGBT Asylum Support zit momenteel één afgewezen homoseksuele asielzoeker in een detentiecentrum in afwachting van zijn uitzetting.

Born this way

‘Iedereen in mijn omgeving die hem kent, alle vrienden van Mustafa, zijn advocaat, zelfs de mensen van COA die hem opvang gaven: iedereen weet en ziet het. Mustafa is homo. Mustafa is born this way’, schrijft Sandro Kortekaas op de Facebook-pagina van LGBT Asylum Support.

Toetsingscommissie

De stichting pleit al enige tijd voor een onafhankelijke toetsingscommissie waar de afgewezen LHBT- asielzoeker niet alleen alle bewijzen kan indienen, maar waar ook gedragsdeskundigen een oordeel kunnen geven.

Om de politiek te bewegen zo’n commissie in te stellen, is LGBT Asylum Support een petitie gestart.

(Bron en foto: LGBT-Asylum Support)

Categorieën:Nieuws