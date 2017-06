Hand in hand-protest in Rotterdam tegen anti-homogeweld

on

In Rotterdam hebben dinsdag aan het eind van de middag zo’n twee honderd mensen hand in hand gedemonstreerd tegen anti-homogeweld. Het protest werd gehouden op het Schouwburgplein was georganiseerd door de Rotterdamse homojongeren van The Hang-Out 010.

Onder de aanwezigen waren de wethouders Joost Eerdmans en Ronald Schneider van Leefbaar Rotterdam en Sven de Lange van het CDA. Ook politieagenten en handhavers deden mee.

Aanleiding van het protest is de mishandeling vorige week dinsdag van een 18-jarige vrouw die met haar vriendin hand in hand liep op het Schouwburgplein. Een meisje van ongeveer 15 jaar zag het stelletje, liep op een van de vrouwen af, omklemde haar nek en gaf haar enkele vuistslagen in het gezicht en buik. Een ongeveer 12 jaar oude jongen deelde een trap uit. Het slachtoffer liep blauwe plekken en kneuzingen op.

Twee meisjes van 14 en 15 jaar hebben zich inmiddels bij de politie gemeld.

De twee hebben mogelijk ook nog een ander meisje mishandeld. Dit slachtoffer stapte vorige week woensdag naar de politie, nadat zij gelezen had over het belagen van het lesbische stel.

Bij deze aanval was geen sprake van enige relatie met de geaardheid van het slachtoffer. Naar de jongen wordt nog gezocht.

(Bron: RTV Rijnmond, AD, foto: screenshot RTV Rijnmond).

