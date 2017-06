Lesbienne mishandeld in Rotterdam door minderjarigen

on

In Rotterdam is een vrouw van 18 mishandeld, die met haar vriendin naar de bioscoop was geweest. De mishandeling gebeurde dinsdag aan het begin van de avond. Dat maakte de politie dit weekeinde bekend.

Een meisje van ongeveer 15 jaar oud zag de twee vrouwen hand in hand lopen en zei daar wat van. Daarna sloeg ze de 18-jarige vrouw.

Een jongen van naar schatting 12 jaar oud trapte de vrouw tegen de schouder. Het slachtoffer liep blauwe plekken en kneuzingen op. De daders zijn spoorloos.

Protest

The Hang-Out 010 houdt dinsdagmiddag vanaf 17:00 uur een hand-in-hand-actie uit protest tegen de mishandeling.

Debat

Het nieuws veroorzaakte veel ophef op Twitter. De VVD in Rotterdam heeft een debat aangevraagd. De daders moeten worden opgespoord en keihard worden aangepakt, vinden de liberalen.

Tanja Hoogwerf van Leefbaar Rotterdam noemt het nieuws ‘verschrikkelijk’ en hoopt dat de daders snoeihard worden aangepakt.

PvdA-raadslid Fatima Talbi wil de daders ‘keihard inklemmen met school, ouders en politie om dit soort dwaas gedrag in de kiem te smoren!’ Ze wenst het slachtoffer en haar vriendin beterschap.

Rotterdammer en oud-Tweede Kamervoorzitter Frans Weisglas vraagt zich af of we nog tuchthuizen hebben in Nederland.

(Bron: RTV Rijnmond)

