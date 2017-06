Handtekeningen tegen vervolging homo’s in Tsjetsjenië

on

Amnesty International en COC Nederland hebben donderdagmiddag bijna 45 duizend handtekeningen bezorgd bij de Russische ambassadeur in Den Haag. De ondertekenaars eisen dat Rusland actie onderneemt tegen de vervolging van homo’s in Tsjetsjenië.

Ook werden er honderd zwarte ballonnen afgegeven met daarop de tekst #Chechnya100. De ballonen symboliseren de zeker honderd homoseksuele mannen die de door de Tsjetsjeense autoriteiten zijn geïnterneerd wegens hun (veronderstelde) seksuele oriëntatie.

Actie

In een brief bij de petitie roepen Amnesty en COC de Russische autoriteiten op tot actie tegen de vervolging van homomannen in de Russische republiek. Ze eisen dat Rusland de mannen in veiligheid brengt. Ook dringen ze aan op een onafhankelijk gerechtelijk onderzoek naar de kwestie en berechting van de daders. Ze verwijzen daarbij naar tal van mensenrechtenverdragen waaraan Rusland gebonden is.

Protest

Vorige maand werd er onder meer bij het Homomonument in Amsterdam geprotesteerd tegen de vervolging van homomannen in Tsjetsjenië. Daarbij waren zo’n vijfhonderd mensen aanwezig (foto).

De protesten volgden op berichten begin april over grootschalige vervolging van homoseksuelen.

(Bron: Amnesty International, foto: Geert van Tol – COC)

