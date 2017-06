Geen vervolging daders overschilderen zebrapad Leiden

on

De vijf studenten, die verdacht worden van het overschilderen van het regenboogzebrapad in Leiden oktober vorig jaar, mogen niet worden vervolgd.

Dat heeft de rechtbank donderdag bepaald.

‘Door alsnog tot vervolging over te gaan, heeft het Openbaar Ministerie in strijd gehandeld met de gedane toezegging en het vertrouwensbeginsel geschonden’, aldus de rechtbank.

Het Openbaar Ministerie had met de vijf, leden van de Leidse studentenvereniging Quintus, afgesproken dat de zaak zou worden afgedaan met bemiddeling.

‘De verdachten zijn de afspraak nagekomen door gesprekken met de gemeente Leiden en het COC te voeren, de schade te vergoeden en een symposium te organiseren over homo-acceptatie en diversiteit. Door alsnog tot vervolging over te gaan, heeft het Openbaar Ministerie in strijd gehandeld met de gedane toezegging en het vertrouwensbeginsel geschonden’, aldus de rechtbank.

Het OM denkt nu na over een beroep tegen het besluit.

In oktober dook een filmpje op waarop te zien is hoe de mannen in de weer zijn met verfrollers op het regenboogzebrapad op de Nieuwe Beestenmarkt. Een van de mannen trok zijn t-shirt uit en bracht de Hitlergroet.

Volgens de advocaten gaat het om een uit de hand gelopen studentengrap. Het OM spreekt van een ‘statement tegen homo’s en joden.’ De verdachten hebben inmiddels spijt betuigd.

(Bron: Omroep West, de Telegraaf)

