Murray laakt uitspraken Court, maar ziet niets in boycot

on

Tennisser Andy Murray ziet niets in een boycot van de Margaret Court-Arena in Melbourne. Wel is hij kritisch over de uitlatingen van 24-voudig Grand Slam-winnares Margaret Court, naar wie het stadion vernoemd is.

In een ingezonden brief toonde Court zich tegenstander van het openstellen van het burgerlijk huwelijk voor paren van gelijk geslacht. Naar aanleiding van de brief riepen diverse tennissters op tot een boycot.

‘Ik zie niet in waarom iemand een probleem heeft met het feit dat twee mensen die van elkaar houden met elkaar trouwen’, zei Murray op Roland Garros in Parijs.

‘Twee mannen of twee vrouwen, dat is geweldig. Ik zie niet in waarom dat een probleem zou zijn, dat zijn andermans zaken niet. Iedereen zou dezelfde rechten moeten hebben.’

‘Maar als er actie moet worden ondernomen na haar uitspraken, dan kunnen we beter voor het toernooi iets regelen’, aldus Murray. ‘Ik denk niet dat je als speler tijdens een Grand Slam daarmee bezig zou moeten zijn.’

(Bron: Nu/AD)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet





Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Nieuws