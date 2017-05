Oproep tot boycot stadion na uitspraken naamgeefster

on

Tennissters roepen op tot boycot of naamsverandering van de Margaret Court Arena in Melbourne.

De naamgeefster van het stadion schreef in een ingezonden brief in de Australische krant The West Australian dat ze niet meer met luchtvaartmaatschappij Quantas wil vliegen, omdat de directeur van de maatschappij zijn steun heeft uitgesproken voor het homohuwelijk.

‘Het stelt mij teleur dat Qantas het homohuwelijk actief promoot. Ik geloof in een huwelijk tussen man en vrouw, zoals het in de Bijbel staat. Uw standpunt laat mij geen andere keuze dan voortaan met een andere luchtvaartmaatschappij te reizen’, aldus de 74-jarige Court.

Oneens

‘Ze kunnen de Margaret Court Arena misschien beter een andere naam geven, want sommige speelsters zullen zich niet prettig voelen in een stadion dat naar haar vernoemd is’, zei Richèl Hogenkamp gisteren op de persconferentie na haar eerste gewonnen partij op Roland Garros.

‘Ze mag denken wat ze wil, maar ik denk dat ze dat beter voor zich kan houden’, vindt Hogenkamp. ‘Ik heb zelf een vriendin, dus ik ben het natuurlijk niet eens met wat ze zegt.’

Hogenkamp deed haar uitspraken nadat de Australische tennister Casey Dellacqua een tweet plaatste met de tekst: ‘Margaret. Genoeg is genoeg.’

Boycot

Ook Samantha Stosur en Martina Navratilova steunen Dellacqua en roepen op tot een boycot of naamsverandering van het Margaret Court-stadion, een belangrijke baan bij de Australian Open.

Grandslamwinnares Stosur: ‘Die baan is naar haar vernoemd vanwege haar verdiensten voor het tennis, dus een naamsverandering is misschien niet realistisch. Maar een boycot is een stap in de goede richting.’

Waarden

De Australische tennisfederatie heeft afstand genomen van de uitspraken van Court. ‘Dit is haar persoonlijke visie, en die is niet in lijn met de waarden waar Tennis Australia voor staat.’

Dominee

Margaret Court is een grootheid in het internationale vrouwentennis met 24 grandslamtitels. Na haar sportcarrière werd ze dominee.

In Australië kunnen paren van gelijk geslacht niet trouwen. De premier Malcolm Turnbull wilde een referendum over de invoering voor het homohuwelijk houden, maar zijn voorstel haalde geen meerderheid.

(Bron: NOS, foto Margaret Court Arena)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet





Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Nieuws