Kijken: Een pleidooi voor het niet meer in hokjes denken

on

‘Zeg, ben jij nou een man of vrouw?’ Deze vraag krijgen de vijf jongeren uit de documentaire Genderbende dagelijks voorgeschoteld. Maar wat als je je geen van beiden voelt?

De documentaire Genderbende vertelt het verhaal van vijf jonge mensen die zich gewoon iets ‘daartussenin’ voelen. De tweeling Anne en Lisa, Lashawn, Selm en Dennis zijn het over eens dat hun geslacht geen bepalende factor is voor hun identiteit.

Of, zoals Lisa het formuleert: ‘Ik ben trots op wie ik ben, alleen ik voel me zowel mannelijk als vrouwelijk. Of zowel niks als alles.’

Genderbende is op dinsdag 30 mei om 21.50 uur te zien op NPO 3.

Weg met de hokjes

De personages in deze film hebben allen hun eigen moeilijkheden, maar vertellen samen een krachtig verhaal over acceptatie. De film speelt met de nieuwsgierigheid, interesse en het onbegrip over alles wat buiten de norm valt. Deze film viert het individu. Zou het niet bevrijdend zijn als we het hokjes-denken rondom gender zouden doorbreken? Deze vijf genderneutrale personages laten ons nadenken over onze, soms zo, rigide samenleving en bieden een moment van reflectie. In hoeverre ben jij 100% man of 100% vrouw?

In een wereld waarin mensen nog steeds als uitsluitend man of vrouw worden gezien, brengt filmmaker Sophie Dros het verhaal in beeld van mensen die hun lichaam en/of hun uiterlijk veranderen om het te laten kloppen bij hun belevingswereld. Samen vertellen zij één verhaal. Een verhaal over ons allemaal.

De genderlijn

Sophie: ‘In de kern gaat deze film over acceptatie van jezelf en van anderen. We hoeven elkaar niet per se te begrijpen zolang we elkaar maar accepteren en respecteren. Ik hoop dat mensen na het zien van deze film met elkaar om de tafel gaan. Een lijn trekken, en gaan onderzoeken waar zij zelf staan op de genderlijn.’

Dit delen: E-mail

Print

Tweet





Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:En verder