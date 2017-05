Witte Huis slaat ‘first gentleman’ Luxemburg over bij foto

on

Het Witte Huis heeft de first gentleman van Luxemburg over het hoofd gezien. Bij een foto van de bijeenkomst met Melania Trump ontbrak urenlang de naam van Gauthier Destenay, nota bene de enige man op de foto.

De foto werd door Witte Huis-fotograaf Andrea Hanks genomen in het Koninklijk Paleis in Brussel, waar koningin Mathilde de echtgenoten ontving van bezoekende NAVO-leiders. Aanwezig waren onder meer de Turkse Emine Erdogan, de Belgische Amélie Derbaudrenghien en Ingrid Schulerud uit Noorwegen.

Destenay ontbrak in de opsomming. Opmerkelijk genoeg werd mevrouw Macron bovendien bij haar meisjesnaam Trogneux genoemd en zat er een tikfout in de datum, 2917.

Amerikaanse twitteraars vroegen zich af of hoe Destenay kon ontbreken in de opsomming. Was er sprake van homofobie? Destenay is de partner van de Luxemburgse premier Bettel, de eerste regeringsleider van een EU-land die een homohuwelijk aanging, in 2015.

Uiteindelijk paste het Witte Huis de lijst aan, zonder opgaaf van reden. De verkeerde datum en de naam van Brigitte Macron bleven ongewijzigd.

(Bron: NOS, foto: Witte Huis)

