‘Goede begeleiding wensouders en draagmoeder is nodig’

Een strakkere begeleiding van zowel de wensouders, de draagmoeder en haar eventuele partner kan helpen te voorkomen dat een draagmoeder zwanger raakt van een ander dan de wensvader.

Dat zegt Sara Coster van de Stichting Meer Dan Gewenst in de Roze Golf van zondag 28 mei in reactie op het Enschedese homostel, dat dacht een eigen kind te krijgen met hulp van een draagmoeder. Toen het kind geboren was bleek het te zijn verwekt door de partner van de draagmoeder.

Coster pleit voor goede psychosociale, medisch en juridische begeleiding van alle betrokkenen, zoals wordt voorgesteld in het advies van de Commissie Herijking Ouderschap.

Verliezers

‘Maar dan nog kun je dit niet voorkomen’, aldus Sara Coster. ‘Je kunt tegen een draagmoeder en haar partner zeggen dat ze bepaalde dingen niet moet doen, maar je kunt er niet tussenin gaan liggen.’

Wat er gebeurd is in Enschede noemt Coster ‘verdrietig voor alle partijen. Er zijn alleen maar verliezers in dit hele verhaal.’

Sara Coster

Sara Coster is schrijfster van het boek ‘De wens & de vaders’, waarin ze beschrijft hoe ze haar kinderwens realiseerde. Daarnaast is zij kinderwenscoach en betrokken bij de Stichting Meer Dan Gewenst.

Het gesprek met Sara Coster is te horen in de Roze Golf van 28 mei 2017.

(Bron: Roze Golf)

