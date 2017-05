Publiek juicht bij stokslagen voor twee homo’s in Indonesië

on

In Atjeh zijn twee homo’s met stokslagen bestraft. Dat gebeurde in het openbaar op een schavot op een plein bij een moskee in de provinciehoofdstad Banda Atjeh.

Volgens schattingen keken tussen de 500 en 1000 belangstellenden toe hoe de mannen van 20 en 23 jaar ieder 83 stokslagen kregen toegediend.

Toeschouwers scholden hen uit en juichten toen zij ineenkrompen van de pijn. Sommigen filmden de marteling met hun mobieltjes en verspreidden de beelden via livestreams.

Een studente die toekeek, sprak van een noodzakelijke waarschuwing. ‘Wat zij hebben gedaan, kan zich verspreiden als een virus en de publieke moraal schaden.’

Veroordeeld

De mannen waren in maart door buurtgenoten ‘betrapt’ toen zij in een gehuurde kamer seks met elkaar hadden. Vorige week werden ze door een shariarechtbank ieder tot 85 stokslagen veroordeeld. Vanwege het voorarrest gingen daar twee slagen per persoon vanaf.

Tegelijk met het homostel werden ook vier mannen en vier vrouwen bestraft, omdat zij een buitenechtelijke seks hadden gehad.

Niet verboden

De provincie Atjeh is de enige Indonesische provincie waar naast het gewone strafrecht ook het islamitische recht wordt toegepast. In het Indonesische strafrecht is homoseksualiteit niet verboden, volgens de shariawetgeving in Atjeh wel.

Toch werden gisteren in Jakarta 141 bezoekers van een homosauna opgepakt, formeel omdat ze een wet tegen pornografie zouden hebben overtreden. De autoriteiten zette alle gegevens van de arrestanten online.

Invloed

Bij de verharding van de houding tegen homo’s en lesbiennes speelt de opkomst van radicale moslimorganisaties een grote rol. Deze organisaties hebben veel invloed in het land.

‘Een minister noemde homoseksualiteit erger dan een atoombom. Wat voor Indonesiërs weer een aanleiding is om de straat op te gaan om homo’s te meppen’, zei NOS-correspondent Michel Maas gisteren.

