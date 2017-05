Adverteerders haken af na homofobe talkshow Franse C8

on

Grote adverteerders hebben hun reclamespotjes teruggetrokken rond de talkshow ‘Touche pas à mon poste’ van de commerciële Franse zender C8, onderdeel van Canal +.

In de uitzending van vorige week donderdag van presentator en programmamaker Cyril Hanouna waren mannen te horen die dachten dat ze reageerden op een advertentie van een datingsite. In werkelijkheid waren ze live in de uitzending.

Ruim 20.000 kijkers dienden een klacht in bij de CSA, Conseil supérieur de l’Audiovisuel, de Franse mediawaakhond.

Daarop trokken adverteerders als PSA (Citroën, Peugeot en Opel), Orange France en Disney Parijs hun reclamespotjes terug.

‘In overeenstemming met de waarden van Orange France, schorten we al onze reclame op rond het tijdslot van de show.’

‘Schandalig’

Homorechtenorganisaties noemen de uitzending schandalig, beschamend en homofoob.

Eén van de mannen die in de uitzending gelokt was, zocht hulp bij ‘Le Refuge’ omdat hij nog niet uit de kast was. The Gay Times beschuldigde Hanouna ervan ‘het probleem van homofobie te trivialiseren’. Hanouna sprak dat na de uitzending tegen.

Hanouna probeerde in de uitzending van afgelopen maandag het vuur nog te blussen. Hij erkende dat het onderwerp een foute keuze was geweest.

(Bron: Le Figaro, Loopings.nl, foto: screenshot)

