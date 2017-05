Politie Indonesië pakt 141 mannen op in homosauna Jakarta

on

In Indonesië heeft de politie 141 mannen gearresteerd in een homosauna en fitnesscentrum in Jakarta.

Volgens een woordvoerder van de politie zijn ze allemaal aangehouden voor ondervraging. Homoseksualiteit is niet strafbaar in Indonesië; er zou sprake zijn van een overtreding van de anti-pornografiewet.

Volgens de politie was er een seksfeest in sauna Atlantis. Daarbij zouden ook strippers aanwezig zijn geweest, meldt BBC Indonesië. De sauna telt drie verdiepingen, waarvan er twee in gebruik waren voor het feest. De afgelopen weken zou er reclame zijn gemaakt onder de naam ‘The Wild One’.

De sauna zou inmiddels gesloten zijn.

Sharia

Vorige week veroordeelde een sharia-rechtbank in Atjeh twee mannen tot stokslagen omdat ze seks zouden hebben gehad.

Eerder deze maand werden 14 mannen opgepakt in Soerabaja tijdens een homofeest. Ook zij worden vervolgd onder de anti-pornografiewet.

