Homostel Enschede moet kind afstaan aan draagmoeder

Een homostel uit Enschede moet een baby na twee weken afstaan aan de draagmoeder, nadat duidelijk was geworden dat de baby van haar eigen man was en niet van een van de twee mannen die haar hadden uitgekozen als draagmoeder.

Dat schrijven de ‘wensvaders’ op hun blog.

Twee vrouwen van de Jeugdzorg haalden de baby weg en brachten haar naar de vrouw die negen maanden lang in goed overleg de draagmoeder was geweest van het meisje, verwekt met hun eigen zaad. Dat dacht het stel tenminste.

‘Totale shock’

Vorige week bleek dat de echtgenoot van de draagmoeder de biologische vader van het meisje was. ‘Een totale shock’ zo schrijven de twee op hun blog.

Hoe het mis heeft kunnen gaan, is niet bekend. De vrouw zou de inseminatie met zaad van één van de twee homo’s zelf hebben uitgevoerd. Ook zou er afgesproken zijn dat zij in die periode veilige seks zou hebben met haar echtgenoot.

De twee vaders ‘kunnen er met het hoofd niet bij’ hoe het mogelijk is dat de vrouw zwanger is geraakt terwijl ze veilige seks had. ‘Wij gingen nooit uit van deze mogelijkheid.’

Kinderwens

Voor de Enschedeërs is de uitkomst een klap na een lang traject: ‘Voor ons voelt het alsof we bestolen zijn van heel veel: maanden van ons leven, geld, namen die we ons kind graag willen geven, en natuurlijk een kind.’

De kleine baby is inmiddels niet meer in het huis van het homostel en dat valt zwaar: ‘We zijn intens verdrietig en hopen heel erg voor Hayley dat dit het beste voor haar is en dat ze alle liefde en aandacht gaat krijgen die ze hier ook had gekregen. We houden heel veel van jou lieve schat en we zullen je nooit vergeten!’

‘Onze kinderwens is nu alleen nog maar groter geworden omdat we even mogen hebben ervaren hoe het is om papa te zijn.’

(Bron: RTV Oost, foto: Instagram )

