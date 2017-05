Ruim zeshonderd mensen lopen mee met ‘Walk of Love’

on

Ruim zeshonderd mensen hebben zaterdag meegelopen in de tweede editie van de ‘Walk of Love’, een manifestatie om aandacht te vragen voor de positie van homo’s, lesbiennes, biseksuelen en transgenders.

De loop komt kort na het verschijnen van een spraakmakende reportage van het tv-programma Spuiten en Slikken. Het BNN-programma vroeg zich af hoe er in Nederland gereageerd wordt op mannen die hand in hand lopen en nam de proef op de som in Utrecht. Te zien is hoe presentator Jurre en de mannen die hij, letterlijk, aan de hand meeneemt, worden uitgelachen en uitgescholden.

Gedurende de loop liep iedereen hand in hand, om zo de liefde in al haar diversiteit te vieren.

De tocht begon op het Domplein met twee minuten stilte voor de deze week overleden oud-burgemeester van Utrecht, Annie Brouwer. Zij wordt gezien als ‘de moeder’ van de LHBT-gemeenschap in Utrecht.

(Bron: AD, RTV Utrecht, foto: Twitter Linda Buitenweg)

