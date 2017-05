Jet Bussemaker reikt Jos Brink Oeuvreprijs uit aan Ellie Lust

on

Ellie Lust heeft de Jos Brink Oeuvreprijs 2017 gewonnen. De woordvoerster van de Amsterdamse politie kreeg een kunstwerk en een geldbedrag van 10.000 euro.

Minister Jet Bussemaker reikte de prijs zondagmiddag uit in het Oude Luxor Theater in Rotterdam.

De jury koos voor Lust vanwege ‘haar grote zichtbaarheid en voorbeeldfunctie als lesbische vrouw, zowel binnen de LHBTI-gemeenschap als daarbuiten in brede kringen van de maatschappij.’

Roze in Blauw

Lust is onder meer nauw betrokken geweest bij de oprichting van het LHBT-politienetwerk Roze in Blauw. ‘Ellie Lust is in staat geweest om LHBTI bespreekbaar te maken bij de politie, iets wat in het verleden niet altijd even gemakkelijk is geweest bij deze organisatie’, aldus de jury.

Genomineerd

Andere genomineerden waren het Amsterdamse Café Lellebel en de voorzitter van het Nederlandse Netwerk voor Intersekse Miriam van der Have.

BeyonG Veldkamp

De Jos Brink Innovatieprijs 2017 is voor BeyonG Veldkamp. De jury vindt het belangrijk dat er zichtbaarheid wordt gegeven aan zowel gender- als culturele diversiteit in de maatschappij.

(Bron: AT5, foto: Linda Buitenweg Twitter)

