Asielaanvraag homo uit Irak afgewezen; uitzetting dreigt

on

Sahir Ahmad, een 29-jarige homoseksuele asielzoeker uit Alkmaar, dreigt teruggestuurd te worden naar Irak omdat de IND twijfelt aan zijn geaardheid.

De man vluchtte samen met zijn vriend in november 2015 naar Nederland. Aan de geaardheid van de vriend wordt niet getwijfeld. De rechtbank in Amsterdam besliste vorige week dat de IND terecht negatief geoordeeld heeft over Sahirs asielaanvraag.

Hij verwacht vermoord te worden als hij terugkeert naar Irak, waar homoseksualiteit verboden is.

Noodklok

Zijn zaak staat niet op zichzelf. Begin april luidde LGBT Asylum Support de noodklok, omdat sinds begin dit jaar erg veel homoseksuele asielzoekers uit landen als Irak en Iran afgewezen worden door de IND.

Advocaten die LHBT-vluchtelingen bijstaan, bekritiseren de werkinstructie van IND die omschrijft op welke wijze LHBT-asielzoekers bevraagd moeten worden over hun bewustwordingsproces en zelfacceptatie in het land van herkomst.

Angst

LHBT-ers uit landen waar homoseksualiteit strafbaar is, zijn niet gewend openlijk over hun geaardheid te spreken. Bovendien zijn ze opgegroeid met angst voor de autoriteiten. Het is voor hen vaak onmogelijk om tijdens hun interviews hun gevoelens overtuigend onder woorden te brengen.

Sahir Ahmad is een rustige, introverte jongen met een stevig postuur en dito baard. Hij heeft nauwelijks een opleiding gevolgd in Irak. Tijdens zijn interviews bij de IND moesten de vragen telkens herhaald worden omdat hij ze niet begreep.

Vaag

De IND stelt nu dat hij vaag, summier en ontwijkend antwoordde. Als er onderzoek naar zijn denkvermogen was gedaan, was dit niet gebeurd, zegt LGBT Asylum Support, die de man bijstaat.

Toetsingscommissie

LGBT Asylum Support pleit voor een toetsingscommisie waarin problemen als deze door onder anderen gedragsdeskundigen beoordeeld kunnen worden.Een vergelijkbare commissie bestaat al voor moslims die christen zijn geworden. In april is LGBT Asylum Support een petitie daarover gestart met de titel ‘Niet Gay Genoeg’.

Boot

Tijdens de Alkmaar Pride op zaterdag 27 mei varen verschillende uitgeprocedeerde LHBT-asielzoekers waarvan IND heeft geoordeeld heeft dat zij ‘Niet Gay Genoeg’ zijn, mee op de boot van GroenLinks en LGBT Asylum Support.

Kijk hier voor een gesprek met Sahir Ahmad van RTV Noord Holland.

(Bron en foto: LGBT Asylum Support)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet





Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Nieuws