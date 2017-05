Zestien meter lange ‘Rainbow Dress’ gaat de wereld over

on

De Amsterdam Rainbow Dress gaat na woensdag de hele wereld over.

Demissionair minister Koenders van Buitenlandse Zaken ontvangt woensdag ter ere van de International Day Against Homophobia, Transphobia and Biphobia (IDAHOT) de ambassadeurs van de Equal Rights Coalition en transgender-model Valentijn de Hingh, die de zestien meter lange jurk draagt.

Volgens Koenders toont de jurk hoeveel werk er nog verzet moet worden voor het bevorderen van rechten voor lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen (LHBTI’s) over de hele wereld.

Na Den Haag gaat de jurk als eerste naar San Francisco.

De jurk is een creatie van modeontwerper Mattijs van Bergen en ruimtelijk vormgever Oeri van Woezik. In de jurk zijn 72 vlaggen verwerkt van landen waar homoseksualiteit verboden is in het wetboek van strafrecht.

De jurk werd vorig jaar gepresenteerd in het Rijksmuseum in Amsterdam. De ontwerpers kijken jaarlijks of de wetgeving in de landen, waarvan de vlag is verwerkt in de jurk, is aangepast. Als dat het geval is, wordt de vlag van dat land in de jurk vervangen door de regenboogvlag.

(Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken, de Telegraaf, Het Parool, foto: screenshot video Roland Pupupin)

